O FC Porto colocou à venda, na tarde desta quarta-feira, os bilhetes para o jogo frente ao Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no dia 21 deste mês, no Estádio do Dragão.Os ingresos destinam-se apenas a sócios do clube, sendo que os detentores de Bilhete de Época têm o respetivo lugar reservado até 48 horas antes do jogo e devem comprar bilhete.Os sócios com Bilhete de Época pagam 7 euros, enquanto os valores dos restantes ingressos variam entre os 7 e os 25 euros.Recorde-se que o FC Porto está em vantagem neste duelo, já que venceu o Sporting, em Alvalade, por 2-1.