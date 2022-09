Já há bilhetes para Madrid

O FC Porto já colocou à venda os bilhetes para o primeiro jogo da Liga dos Campeões desta época, que terá lugar em Madrid, frente ao Atlético, na próxima quarta-feira. Cada ingresso custa 60 euros e os interessados terão de se deslocar à Loja do Associado do Estádio do Dragão para adquirirem os respetivos bilhetes.

Calcula-se que os colchoneros tenham disponibilizado mais de 3 mil ingressos para os sócios portistas, perspetivando-se uma rápida corrida à bilheteira, dentro do que aconteceu para a deslocação da temporada passada, em que a equipa de Sérgio Conceição contou com um forte apoio na capital espanhola.

No entanto, antes da entrada em cena na Champions, os dragões viajarão a Barcelos para disputarem, diante do Gil Vicente, o duelo da 5ª jornada do campeonato. Para esse jogo os preços são bem mais acessíveis, situando-se nos 20 euros. A venda, também na Loja do Associado, destina-se apenas a sócios. O regresso ao Dragão terá lugar no dia 10 deste mês, frente ao Chaves, e para esse encontro os preços variam entre 10 e 24 euros para sócios sem lugar anual, e entre 15 e 34 euros para o público em geral.