Já não há bilhetes para o jogo entre FC Porto e Sporting da Taça de Portugal

O FC Porto anunciou que os bilhetes para o jogo desta quinta-feira com o Sporting já estão esgotados. Espera-se assim um grande ambiente no Estádio do Dragão para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.Já nesta quarta-feira, o Sporting emitiu um comunicado a dar indicações aos adeptos que forem ao Dragão ver a partida. "Os adeptos que tenham bilhetes para outros sectores que não a bancada visitante são aconselhados a não levar adereços relativos ao Sporting CP, tendo em conta que o FC Porto vai proibir a entrada alegando motivos de segurança", podia ler-se.Na primeira mão, em Alvalade, o FC Porto venceu por 2-1. O início do encontro está agendado para as 20h15.