«Já não há vergonha? Estes meninos só se motivam contra equipas de topo»: as reações à derrota do FC Porto

ouviu conhecidos adeptos dos dragões após a pesada derrota do FC Porto aos pés do Club Brugge (0-4) na 2.ª jornada da Liga dos Campeões."Estiveram ao mesmo nível de Vila do Conde e em Vizela. Já não há vergonha? Estes meninos só se motivam contra equipas de topo, tudo o resto é paisagem. Jogar ‘à Liga Europa’ na Champions é vergonhoso. A equipa B faria bem a muitos deles.""Regressaram o Otávio, as suas costelas e o FC Porto que se viu em Vizela e no Rio Ave. Onde anda o FC Porto que ganhou ao Sporting e se bateu bem em Madrid? Confirma-se que este é o pior FC Porto dos últimos 10 anos. Falhou tudo.""Quero fazer de conta que este dia não existiu, foi mau de mais para ser verdade. Reconheço que os maus dias acontecem a todos e este foi o dia não para o FC Porto. Foi um resultado de todo improvável, mas ainda nada está perdido."