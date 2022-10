«Já não temos palavras»: a reação do FC Porto aos dois penáltis defendidos por Diogo Costa

Já tinha brilhado nos dois jogos com o Bayer Leverkusen e esta terça-feira voltou a repetir. Diogo Costa mostrou que está talhado para defender penáltis e fê-lo pela terceira jornada consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, desta feita frente ao Club Brugge. O guardião internacional português foi chamado a defender um castigo máximo após falta de David Carmo no interior da área, adivinhou o lado e impediu que os belgas chegassem ao empate. Pouco depois, o árbitro manda repetir o lance por irregularidades no momento da marcação, nomeadamente o adiantamento do guardião português na linha de baliza, e Diogo Costa... voltou a defender, mantendo o FC Porto na frente do marcador.Segundos depois, foi momento de o camisola '1' dos dragões receber uma 'homenagem' nas redes sociais do clube: "Já não temos palavras", escreveu o FC Porto através da sua página no 'Twitter'.