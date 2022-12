Já são conhecidos todos os Dragões de Ouro de 2022: veja a lista completa

Já são conhecidos todos os Dragões de Ouro 2022, prémios do FC Porto que foram entregues na noite desta segunda-feira na tradicional gala, desta feita no Dragão Arena. Os grandes destaques foram para Sérgio Conceição, Otávio e Diogo Costa, além de, como não podia deixar de ser, para o Bibota Fernando Gomes, que faleceu no passado mês de novembro e foi homenageado com um Dragão de Honra a título póstumo.Futebolista do Ano: OtávioTreinador do Ano: Sérgio ConceiçãoAtleta do Ano: Diogo CostaAtleta Revelação do Ano: Gonçalo BorgesAtleta Jovem do Ano: Gonçalo RibeiroAtleta de Alta Competição do Ano: Gonçalo Alves (hóquei)Atleta Amador do Ano: Daniel Sánchez (bilhar)Atleta Amadora do Ano: Angélica André (natação)Dirigente do Ano: Fernando GomesQuadro do Ano: Basílio MoreiraCarreira: Leandro MassadaRecordação do Ano: Maria Amélia CanossaSócio do Ano: Fernando PóvoasParceiro do Ano: New BalanceProjeto do Ano: Porto Fan TokenCasa do Ano: Albergaria-a-VelhaDragão de Honra: D. Américo Aguiar