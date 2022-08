Já só restam 500 bilhetes para o clássico no Estádio do Dragão

O clássico de sábado entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, vai ter casa cheia. Esta quinta-feira, a 48 horas do pontapé inicial, já só faltam vender 500 bilhetes.Recorde-se que os azuis e brancos continuam a vender os ingressos para essa partida exclusivamente a sócios do clube, fator esse que poderá ser reavaliado nas próximas horas, embora tudo indique que os associados venham a esgotá-los.