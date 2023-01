Já voaram 35 mil bilhetes para a receção ao Inter de Milão

A receção ao Inter, no Estádio do Dragão, para o jogo da 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, ainda está a mais de dois meses de distância, na terça-feira do dia 14 de março, a partir das 20 horas, mas segundo informou ontem o FC Porto já foram vendidos 35 mil bilhetes. Posto isto, as previsões apontam para casa cheia, no jogo em que Sérgio Conceição vai tentar chegar pela terceira vez aos quartos de final da Champions no comando técnico do FC Porto.





O preço dos bilhetes para esta partida com o vice-campeão transalpino vai dos 25 até aos 120 euros.