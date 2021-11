Jackson Martínez aponta Luis Díaz ao sucesso: «Vai ser o futuro James ou Cuadrado»

Um dos muitos colombianos que encontraram um enorme sucesso no Estádio do Dragão, Jackson Martínez voltou a tecer rasgados elogios ao compatriota Luis Díaz, não tendo receio em apontá-lo como o futuro da Seleção da Colômbia e compará-lo a algumas das figuras recentes dos cafeteros."Díaz vai ser o futuro James [Rodríguez] ou o futuro Cuadrado e oxalá continue assim", afirmou ao jornal Semana o antigo avançado do FC Porto, que acredita que os dragões terão dificuldades em segurar o extremo que se vai afirmando cada vez mais como peça indispensável para Sérgio Conceição: "Se continuar assim, será difícil [que fique]. Essa cláusula [de 80 milhões] vai ser paga [por outros clubes] com facilidade."Descrevendo o atual momento de forma de Díaz como "impressionante", Jackson destacou ainda um "jogador com um querer incrível, muito esforçado, muito habilidoso, que tem golo e assistência, além de uma enorme capacidade física". Para o antigo goleador dos dragões, o compatriota "está no seu melhor momento e há que aproveitá-lo".Esta época, Luis Díaz leva 11 golos marcados em 16 jogos pelo FC Porto.