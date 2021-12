Jailson é o mais recente nome a ser apontado ao FC Porto. Segundo o 'Globoesporte', o brasileiro, de 26 anos, é seguido pelos dragões, mas também pelo Galatasaray, da Turquia.O médio, refira-se, não joga há um ano e está agora livre no mercado, depois de conseguir rescindir com o Dalian Pro, da China, com a ajuda da FIFA, em virtude de alegados salários em atraso.Com uma passagem pelo Fenerbahçe no currículo, o médio procura agora voltar à alta roda do futebol europeu.