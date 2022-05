Jaime Pacheco e o impacto de Viena: «As pessoas continuam a ter uma palavra de carinho»

Presente no jantar convívio de recordação dos vencedores da Taça dos Campeões Europeus de 1987 pelo FC Porto, Jaime Pacheco valoriza o impacto que ainda hoje o troféu tem para os adeptos dos dragões. Um momento inesquecível que chega até ao seu dia a dia."As pessoas continuam a ter um olhar, um sinal para nós, um gesto, uma palavra de carinho. Valeu a pena dar tudo por este clube, que proporcionou que conquistássemos aquela vitória. É bonito rever tudo e todos e relembrar este feito, é um orgulho para todos nós", afirmou o técnico.O passar do tempo acaba por valorizar ainda mais o feito e, segundo o antigo médio, também as pessoas que nele participaram. "Este reencontro traz uma saudade enorme. Fizemos uma coisa que, se calhar, depois de ter acontecido é que despertámos para a realidade. Conseguimos ganhar a Taça dos Campeões, que parecia algo impensável. Alguns dos obreiros deste feito já não estão cá, uns porque não podem, outros porque a vida os levou, mas recordámos todos com saudade, fica o afeto das pessoas", disse, colocando o ênfase na qualidade competitiva de todo o plantel: "Éramos amigos, mas competíamos muito entre nós nos treinos. Fui melhor jogador porque jogava com os melhores jogadores, foi importante na minha evolução como jogador."