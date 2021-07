James Rodríguez enaltece compatriota: "A Colômbia precisa de jogadores como Díaz"

James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto e atualmente no Everton, embora não deva ficar nesse clube inglês, teceu os mais rasgados elogios ao compatriota Luis Díaz, pela sua prestação na recente edição da Copa América, onde foi o melhor marcador e eleito Jogador Revelação.





"O Lucho (Luis Díaz) tem estado muito bem, fez um boa Copa América. Marcar quatro golos em tão poucos jogos é muito complicado. Estamos contentes por ele e desejo que siga este bom caminho. A Colômbia precisa de mais jogadores como ele", afirmou James Rodríguez, que pode ter dado uma pista sobre o seu futuro."Gostaria de jogar onde me querem. Falta-me Itália, seria uma boa opção", afirmou ainda o jogador que está de saída do Everton e até tem sido associado ao AC Milan. Se for jogar para a Serie A, James fará o pleno dos atuais seis campeonatos mais cotados da UEFA, pois já jogou em Portugal (FC Porto), França (Mónaco), Espanha (Real Madrid), Alemanha (Bayern Munique) e Inglaterra (Everton).