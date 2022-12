Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Janeiro: revolução no plantel leva a revisão dos objetivos Saída de Luiz Díaz caiu mal a Sérgio Conceição. Dragões isolaram-se no topo do campeonato





• Foto: José Gageiro/Movephoto