Jantar de Natal no dia 15 com Pinto da Costa

O tradicional jantar de Natal de Pinto da Costa com a sua comissão de recandidatura está agendado para o dia 15 deste mês (quinta-feira), na Quinta da Igreja, em Fânzeres (Gondomar). Como sempre acontece nestas alturas, o presidente do FC Porto terá oportunidade de confraternizar com algumas centenas de apoiantes, que todos os anos fazem questão de homenagear o seu carismático líder.

Recorde-se que o início do mês será muito preenchido para Pinto da Costa. Depois de amanhã, vai presidir à inauguração da Casa do FC Porto de Penafiel e no dia 7 lançará a sua fotobiografia 'Largos anos têm 14.600 dias'.