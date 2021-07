Jardel confirma Pinto da Costa: «Qualquer treinador me quereria, menos o Octávio Machado»

Poucos dias depois de Pinto da Costa ter revelado que foi Octávio Machado que não quis Mário Jardel no verão de 2001 e, assim, possibilitou a ida do goleador para o Sporting, o agora ex-jogador esteve de visita ao Museu do FC Porto e aproveitou a ocasião para abordar o episódio.





"Compro apartamento e, pela paixão que tenho pelo FC Porto e pela minha história passada no clube, qualquer outro treinador me aceitaria de volta, menos o Octávio Machado. Quem perdeu foi ele. Os treinadores, passam, os jogadores passam, mas o clube fica sempre. Há quem entre na história, como o Mourinho, o Robson, o Fernando Santos ou o António Oliveira", referiu Mário Jardel, em declarações ao Porto Canal. De recordar que Octávio Machado negou que tenha sido ele a vetar a contratação do brasileiro Jardel falou ainda da importância do FC Porto na sua carreira e agradeceu, em especial, a Pinto da Costa. "Foi este clube que me abriu as portas do mundo, tenho uma história maravilhosa aqui. Tive a felicidade de cair no clube certo e na hora certa. Sou muito grato a todos e principalmente ao presidente por me ter trazido para o FC Porto", atirou Super-Mário.