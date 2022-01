Jesús Corona agradecido ao FC Porto: «Foram emoções inacreditáveis»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jesus Tecatito Corona (@jesustecatitoc)

Mesmo estando já de corpo e alma no Sevilha, Jesús Corona não esquece o tempo que passou no FC Porto, tendo deixado uma mensagem a todo o universo dos dragões."Tenho que dizer o muito que estou agradecido a vocês, a cada pessoa que conheci, muitos sentimentos, emoções inacreditáveis, e com muita aprendizagem, desde o fundo do meu coração, desejo-vos muito sucesso. Muito, mesmo, MUITO OBRIGADO FC Porto", escreveu o mexicano na sua conta no Instagram.Tecatito já foi apresentado no Sevilha, onde vai jogar ao lado de Óliver Torres, antigo companheiro no FC Porto, e será treinado por Julen Lopetegui, que o indicou para os dragões, no verão de 2015.