Jesús Corona convocado para a seleção do México

Jesús Corona, extremo do FC Porto, foi convocado por Tata Martino para os próximos compromissos da seleção mexicana. Os encontros são referentes à qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.





Depois do embate com o Arouca, o jogador, de 28 anos, juntar-se-á à sua seleção para os jogos com a Jamaica, a Costa Rica e o Panamá. As partidas estão agendadas para 2, 5 e 8 de setembro, respetivamente.Corona está agora a iniciar a sétima época ao serviço do FC Porto, mas a sua continuidade no clube ainda não é uma certeza. Até ao momento, o camisola 17 dos azuis e brancos foi utilizado em apenas um jogo em 2021/22.