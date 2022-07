Jesús Díaz já aterrou na Invicta

Jesús Díaz está cada vez mais próximo de ser reforço da equipa B do FC Porto. O extremo, de 18 anos, aterrou na tarde desta terça-feira na Invicta e seguirá os habituais passos até que a sua entrada no clube onde o irmão, Luis Díaz, se celebrizou, seja uma realidade.O jovem, que pretende fazer carreira longe da sombra do irmão , chega por empréstimo do Barranquilla FC, num negócio cujos contornos foram adiantados por