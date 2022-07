Jesús Díaz pronto a voar

Enquanto não era integrado nos trabalhos do FC Porto B, sob a orientação de António Folha, mas já se encontrava na Invicta, o extremo Jesús Díaz não perdeu tempo, pôs mãos à obra e esteve a trabalhar no ‘The Peak’, que mais não é do que um centro de treino especializado no acompanhamento de atletas de alta performance. Outros craques portistas, e não só, fazem este tipo de treino específico, sendo que um dos que por lá passou foi precisamente o irmão de Jesús, o internacional cafetero Luis Díaz.

Agora, o foco do reforço portista está totalmente colocado no entrosamento com os colegas no FC Porto B e na adaptação à proposta de jogo de António Folha. Conforme Record adiantou em tempo oportuno, Jesús Díaz foi um dos jogadores que seguiu, ontem, para o estágio da formação secundária, em Melgaço.