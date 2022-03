Jesus parte para a Arábia com o FC Porto em mente segundo Pedrosa: «Esperança será a última a morrer»

Marques Pedrosa Marques Pedrosa

Chegou ao Benfica em 2009. 'Saltou' para o Sporting em 2015 e agora tem o FC Porto como objetivo. Aos 67 anos, Jorge Jesus está de partida para o Al-Nassr , na Arábia Saudita, mas tem os dragões no pensamento, já que será sua ambição treinar o terceiro 'grande' que lhe falta, depois de já o ter feito na Luz e Alvalade. O desejo é expresso pelo amigo Marques Pedrosa."Em Portugal, a ambição dele era treinar os três grandes e, portanto, o FC Porto está incluído. O Sérgio Conceição está a fazer um bom trabalho e tem a perspetiva de continuar, mas a esperança será a última a morrer. Ele continua a ser ambicioso e vai querer concretizar as suas ambições, o Jorge Jesus não desiste", referiu o antigo dirigente do Estrela da Amadora em declarações à Rádio Renascença.Em 2018/19 já Jesus havia estado na Arábia Saudita, ao serviço do Al Hilal e, portanto, o contexto que irá abraçar não será uma novidade. "Ele já conhece o futebol daquele campeonato e o próprio país, portanto não é surpresa para mim o Jesus treinar o Al-Nassr. É uma aventura mas com consistência", vincou ainda Pedrosa.