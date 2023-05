João Marcelo em época feliz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Integrou o plantel principal do FC Porto, mas o melhor que conseguiu, esta época, sob as ordens de Sérgio Conceição, foi ver o seu nome em algumas fichas de jogo como suplente (nunca utilizado). João Marcelo, contudo, participou em 26 jogos da equipa B na 2ª Liga e, na hora de fazer o balanço final, mostrou-se satisfeito com os números acumulados, nomeadamente os sete golos por ele marcados.

“Estou contente com os números apresentados na temporada, o que mostra ser fruto de um trabalho coletivo de todos aqui no FC Porto. Tive muito apoio dos meus companheiros e equipa técnica, o que me deu bastante liberdade e confiança para chegar bem ao ataque e ser produtivo na defesa. Foi um longo ano de muito trabalho, mas que não para por aqui”, afirmou o defesa-central, de 22 anos, à sua assessoria.