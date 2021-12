O FC Porto realizou, esta segunda-feira, mais um treino de preparação para o clássico com o Benfica de quinta-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.O defesa-central da equipa B, João Marcelo, continua às ordens de Sérgio Conceição. Isso acontece porque os nomes de Pepe e Marcano, que alinham no eixo defensivo, continuam a figurar no boletim clínico, em tratamento e trabalho de ginásio.O mesmo acontece com Marko Grujic, médio que já trabalha integrado com os colegas, mas ainda com algumas limitações. De qualquer forma, o sérvio estará apto para quinta-feira.Tendo em vista esse clássico, o FC Porto volta a treinar amanhã, a partir das 10.30 horas, no Olival.