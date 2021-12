João Marcelo integrado na preparação do FC Porto para o clássico

A presença de João Marcelo foi o dado de maior destaque do treino do FC Porto realizado na manhã desta terça-feira, no Olival. O central da equipa B continua assim integrado nos trabalhos da formação principal, em função das ausências de Pepe e Marcano, que se mantêm em tratamento às respetivas lesões.Marko Grujic também segue em regime específico de treino condicionado, esperando-se, contudo, que recupere a tempo de entrar nas opções de Sérgio Conceição para o clássico contra o Benfica. Situação em tudo idêntica à de Pepe, que não obstante se limitar a realizar tratamento, deve estar apto para ser titular no encontro da Taça de Portugal.Os dragões voltam a treinar na manhã desta quinta-feira (10h30), naquela que será a derradeira sessão antes do jogo grande contra os encarnados.