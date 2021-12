João Mário: «Continuamos a nossa caminhada na luta pelo título»

João Mário considera que o golo cedo de Luis Díaz acabou por facilitar a tarefa do FC Porto na receção ao Sporting de Braga."Sabíamos que ia ser um jogo difícil, sabíamos da qualidade do Sp. Braga, mas acho que tivemos a um bom nível. Conseguimos marcar o golo e era importante marcar primeiro. Depois soubemos sofrer quando tivemos de sofrer também, mas acima de tudo, estivemos sempre por cima do jogo e no controlo. No final, acho que a vitória é justa", começou por dizer o ala português do FC Porto, em declarações ao Porto Canal no final da partida."Continuar o trabalho que fizemos na primeira parte. Estávamos bem, tínhamos de continuar tentar criar oportunidades de golo, procurar o 2-0 para matar o jogo. Conseguimos a vitória e isso era o mais importante. Continuamos a nossa caminhada na luta pelo título.""Sinto-me bem fisicamente, dei tudo para ajudar a equipa e para conseguir a vitória. Felizmente, conseguimos e estou muito feliz pela entrega de todos e pelo espírito de sacrifício", concluiu.