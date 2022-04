João Mário dá o mote para a reta final: «Queremos muito ser campeões, temos de estar juntos nisto»

João Mário esteve esta quarta-feira com Vitinha e Fábio Vieira no campo de férias da Dragon Force, na Constituição, e sublinhou que só com união será possível terminar a temporada com a cereja no topo do bolo: o título de campeão nacional."Queremos muito ser campeões e esse é o nosso objetivo e temos de estar todos juntos nisto para o conseguir", atirou o lateral-direito aos meios do clube portista, puxando depois a cassete atrás para recordar os tempos em que também ali, na escola da Constituição, dava os primeiros passos rumo ao sonho de vestir a camisola da primeira equipa do FC Porto."Chegar aqui e ver a felicidade destes miúdos é muito gratificante para todos nós. Dá para ver desde cedo que têm paixão pela bola, pelo futebol. Divertem-se a jogar. Este momento é para se divertirem ao máximo. Conheço o Fábio desde os meus nove anos e o Vitinha desde os 12, fizemos o percurso na formação juntos e passámos bons momentos aqui na Constituição. É um sentimento enorme de felicidade por voltarmos aqui. O apoio que sentimos deles aqui é o mesmo que sentimos dos nossos adeptos dentro do campo", vincou João Mário.