João Mário: «É sempre uma motivação extra ver o Dragão cheio»

Titular no lado direito da defesa do FC Porto, João Mário enalteceu a entrada decidida dos dragões diante do Arouca, que acabou por permitir começar a ganhar e construir uma vitória confortável.

"Sabíamos que o Arouca vinha de uma série de jogos muito positiva. Estávamos alertados para isso e trabalhámos durante a semana para conseguirmos contrariar esta equipa e hoje conseguimos demonstrar a nossa superioridade, tivemos sempre por cima do jogo e controlámos do princípio ao fim, com muitas oportunidades de golo", começou por analisar, ao Porto Canal.

"Sinto a equipa muito bem. Temos trabalhado bem durante esta paragem do Mundial, a equipa está bem e confiante, mostrámos isso hoje em campo e o nosso foco é continuar assim para que continuemos a fase de vitórias e conseguirmos a aproximação ao rival. É sempre uma motivação extra ver o Dragão cheio. Sentimos o apoio dentro de campo e isso é muito importante para equipa. Agradecemos a todos, porque temos de estar todos juntos para conseguirmos os nossos objetivos."