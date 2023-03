João Mário em tratamento no arranque da preparação para a Liga dos Campeões

Algumas horas depois do apito final no FC Porto-Estoril (3-2), os campeões nacionais iniciaram, este sábado, a preparação para o jogo de terça-feira, no Dragão, frente ao Inter Milão, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.João Mário fez tratamento à entorse no joelho direito que sofreu frente ao Estoril e o obrigou a ser substituído aos 55 minutos. No boletim clínico dos dragões seguem ainda Evanilson e João Marcelo, igualmente em tratamento às respetivas lesões, além de Francisco Meixedo, que segue num plano de treino integrado condicionado.Tendo em vista a receção aos italianos, os azuis e brancos voltam aos trabalhos este domingo, a partir das 11 horas, novamento no Olival.