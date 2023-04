João Mário em tratamento no penúltimo ensaio para Paços de Ferreira

O FC Porto realizou, na manhã desta quinta-feira, o penúltimo treino de preparação para o jogo de sábado, em casa do Paços de Ferreira, a contar para a 29.ª jornada da Liga Bwin.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões no final da sessão, João Mário continua à margem do grupo, em tratamento.Amanhã, os dragões encerram a preparação no Olival e, após o treino, a partir das 12 horas, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer a antevisão ao encontro com o P. Ferreira.