João Mário: «Era importante passar com um grande jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário atuou no triunfo do FC Porto (4-0) ante o Arouca e abordou o "grande jogo" da equipa de Sérgio Conceição."Grande jogo de toda a equipa. Queríamos dar uma grande resposta aqui em casa, numa competição muito importante para nós. Era importante passar com um grande jogo, conseguindo impor o nosso futebol, criar ocasiões e foi isso que fizemos. Estivemos sempre por cima da partida. Marcamos quatro golos, podiam ter sido mais e estamos muito felizes por isso", frisou à RTP, analisando também o facto de ter feito dois passes para golo."Para fazer assistências é preciso alguém marcar e o Toni Martínez finalizou bem, mas o mais importante é a equipa ganhar", vincou o lateral português.