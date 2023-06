João Mário: «Espero acrescentar mais história»

João Mário foi um dos modelos que o FC Porto escolheu para apresentar o terceiro equipamento para a próxima época, num sinal claro da importância que o lateral, de 23 anos, continuará a ter na equipa comandado por Sérgio Conceição. Em declarações aos meios de comunicação dos dragões, o defesa, que ainda recupera de uma entorse no joelho direito contraída em março, manifestou o orgulho de continuar a vestir a camisola do seu clube do coração e revelou o desejo de ajudar o FC Porto a realizar mais uma época recheada de êxitos."É um privilégio jogar num clube como o FC Porto e acho que este equipamento está à altura dessa honra que todos vivemos. À altura do prestígio e sucesso deste clube. Espero, no próximo ano, acrescentar mais páginas a esta história", destacou João Mário, vestindo a camisola em tons azul safira com que o FC Porto fechou a apresentação dos seus três equipamentos para próxima época.Face ao processo de recuperação da lesão, João Mário poderá perder o arranque da pré-temporada, mas o seu lugar no plantel continua firme, até porque o seu contrato é válido até 2027 e tem a luta pela titularidade no horizonte.