João Mário, Evanilson, Zaidu e Pepê: todos blindados até 2027

De uma assentada, o FC Porto selou quatro vezes o futuro. Os dragões anunciaram renovações de quatro jogadores, sendo qualquer um deles uma opção habitual para Sérgio Conceição: falamos de João Mário, Evanilson, Zaidu e Pepê. Os quatro viram, no mesmo dia, desta sexta-feira, o contrato prolongado até 2027, tal como Record havia noticiado João Mário é uma jovem promessa dos azuis e brancos que figura no plantel principal pela quarta temporada consecutiva. O lateral-direito português, de 22 anos, é, tal como os outros três elementos, um dos 10 jogadores mais utilizados esta temporada por Sérgio Conceição. Conta 10 presenças oficiais em 2022/23. Segundoapurou, mantém a cláusula de rescisão nos 50 milhões de euros.Evanilson também fica vinculado até 2027 depois de a SAD encabeçada por Pinto da Costa ter rejeitado 60 milhões de euros pelo avançado no verão. O dianteiro, de 23 anos, contratado ao Fluminense em 2020 soma cinco golos em 12 partidas esta temporada.Já Zaidu, de 25 anos, soma 1 golo em 10 encontros oficiais em 2022/23 e mantém-se como jogador importante na dinâmica dos campeões nacionais. O internacional nigeriano que chegou do Santa Clara em 2020 vê também o ordenado melhorado.Por fim, Pepê também renovou. O jogador brasileiro é uma das chaves de Conceição pela versatilidade que oferece à equipa. Sem surpresas, é o mais utilizado (12 encontros em 2022/23, a par de outros) e conta um golo e três assistências. O ex-Grémio vê a cláusula de rescisão subir até aos 75 milhões de euros.