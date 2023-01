João Mário "feliz" pelo golo: «Foi um momento de inspiração em que fui feliz»

Autor do golo do decisivo na vitória sobre o V. Guimarães , João Mário assumiu-se satisfeito pelo feito individual, mas optou por destacar o facto desse golo ter permitido ao FC Porto somar 3 pontos."Fico feliz pelo meu primeiro golo. Ajudar a equipa e mais três pontos caminhada, importante foi a vitória. Momentos que estivemos por cima do jogo, é normal e agora é continuar a nossa caminhada. Em Guimarães é sempre complicado, mas também acho que tivemos sempre o controlo de jogo e criámos as melhores ocasiões de finalização", começou por comentar, à SportTV."O golo foi o meu trabalho. Apanhei um ressalto na área, tentei tirar a bola do raio de ação do defesa e procurei o golo. Foi um momento de inspiração em que fui feliz", declarou.De olho no que aí vem, a final four da Allianz Cup, diante do Ac. Viseu, João Mário deixou uma garantia. "Lutamos sempre por títulos e a Allianz Cup, que o FC Porto nunca venceu, é uma motivação extra para o próximo jogo."