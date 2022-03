João Mário foi ver a 'sua' Sanjoanense e tirou fotos com os fãs

João Mário foi um dos ilustres espectadores do jogo Sanjoanense-Canelas 2010, na tarde deste sábado. O lateral do FC Porto assistiu ao encontro do clube da sua terra natal, já que é natural de São João da Madeira, e tirou fotos com os jovens fãs. Um deles, conforme se pode ver na foto, com uma camisola da Sanjoanense a pedir o final da guerra na Ucrânia.O jogador dos dragões, que aproveitou uma aberta antes de entrar em estágio para o jogo frente ao P. Ferreira, esperava ver a 'sua' Sanjoanense apurar-se para o playoff de subida à 2.ª Liga, mas a derrota (0-1) diante do Canelas 2010 fez esfumar-se essa possibilidade.