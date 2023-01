João Mário: «Para fazer assistências alguém tem de marcar os golos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário esteve em destaque no FC Porto-Famalicão (4-1) com assistência para Taremi e participação nos dois primeiros golos, confirmando o bom momento de forma que atravessa.

"Estive bem, mas a equipa também esteve muito bem. Como também disse no jogo anterior fiz duas assistências, mas para fazer assistências alguém tem de os marcar, pelo que o desempenho dos meus companheiros foi bom", começou por dizer o lateral portista à Sport TV.

"Estivemos focados, mas também tivemos de saber sofrer porque o Famalicão gosta de jogar. Competia-nos condicionar a forma de jogar do adversário e acho que o conseguimos ao marcar cedo. Essa determinação ajudou-nos a construir um bom resultado até ao intervalo. Encarámos todos os jogos para ganhar com bom futebol. Conseguimos marcar quatro golos, mas podíamos ter feito muitos mais. De qualquer forma o importante é vencer", acrescentou João Mário sobre o jogo.

Com o empate no dérbi, o FC Porto diminuiu para cinco pontos a diferença para o Benfica mas o defesa lembra que a Liga ainda vai na primeira volta, embora confie nas capacidades da equipa portista: "Preocupação está centrada no nosso trabalho. Campeonato é longo e ainda há muitas jornadas pela frente. Se continuarmos ao nosso nível acredito que vamos ser campeões."