João Mário regressou à competição um mês depois: «Feliz por estar de volta»

Um mês depois de ter contraído uma lesão muscular, na receção ao Benfica, para a Liga Bwin, João Mário voltou às opções de Sérgio Conceição e entrou aos 63 minutos. Um regresso que o lateral-direito assinalou com uma mensagem no Instagram."Feliz por estar de volta e com mais uma vitória rumo ao nosso objetivo", escreveu João Mário, que ocupou o lugar de Bruno Costa. O regresso do lateral foi uma boa notícia para o técnico dos dragões, que assim passa a contar com um elemento que foi importante na primeira parte da época.