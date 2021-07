João Mário: «Se continuarmos assim vamos fazer grandes coisas esta época»

Titular no lado direito da defesa do FC Porto, João Mário mostrou-se agradado com aquilo que foi o jogo do FC Porto frente à Roma.





"Foi um jogo muito bem disputado, sabíamos que íamos defrontar uma equipa de topo mundial e muito bem orientada. Mesmo assim, acho que nos batemos muito bem, criámos mais perigo do que eles e estivemos sempre por cima. Eles fizeram o primeiro golo, mas nos lutámos sempre para dar a volta ao resultado. Não conseguimos por pouco, demos o máximo e tivemos um grande espírito. Se continuarmos assim, vamos fazer grandes coisas esta época", referiu.Asusmindo que tem feito um esforço para se adaptar o mais rápido possível à posição de lateral-direito, João Mário fez ainda um balanço do estágio e perspetivou o arranque oficial da época: "A equipa está sempre unida, temos muito companheirismo e espírito de grupo. É sempre bom partilhar o balneário com estes craques, tem sido um orgulho para mim e espero que continue a ser durante muitos anos. Estamos a trabalhar para os jogos a valer, temos mais um teste e queremos mostrar que estamos capazes de encara a primeira jornada na máxima força".