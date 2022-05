João Mário tem mercado, garantem em Itália

João Mário foi apontado como o terceiro jogador do FC Porto mais cobiçado pelos tubarões europeus, tendo em vista a reabertura do mercado de transferências, após o fim da época. De acordo com o jornal transalpino, ‘Corriere dello Sport’, o lateral direito dos dragões completa o pódio que tem à cabeça Vitinha e Fábio Vieira.

De acordo com a publicação, João Mário é seguido com atenção pelos ingleses do Manchester United e pelos espanhóis do Real Madrid e do Barcelona. Apesar das saídas de Díaz, Corona e Oliveira em janeiro, diz o diário, o FC Porto terá de fazer mais vendas no verão para equilibrar as finanças, vincando que João Mário é representado pela Gestifute, de Jorge Mendes. O jogador é rotulado como um lateral de qualidade tanto a atacar como a defender.