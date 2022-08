João Mário: «Vamos procurar mostrar a mesma determinação para manter o rumo das vitórias»

João Mário apresentou-se a bom nível no arranque do campeonato ao fazer duas assistências frente ao Marítimo. No final do encontro, o jovem deixou muitos elogios à equipa."Entrámos muito bem. Era esta a forma que queríamos, conseguimos e é uma grande vitória para os nossos adeptos. Hoje correu muito bem e agora vamos procurar mostrar a mesma determinação para manter o rumo das vitórias. Para vencer o campeonato temos de ganhar jogos e começámos logo a vencer e é para isso que vamos continuar a trabalhar", vincou ao Porto Canal, explicando ainda como tem sido este arranque de temporada: "O início de época é sempre duro para voltar à forma física ideal, mas acho que estamos no bom caminho".