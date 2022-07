João Mário: «Voltar ao ritmo para termos vantagem sobre os adversários»

O lateral direito do FC Porto, João Mário, falou esta sexta-feira sobre a importância do estágio no Algarve, tendo em vista o arranque oficial da temporada.



"É aquele momento que temos de voltar ao ritmo o mais depressa possível para, no início de época, termos algumas vantagem sobre os adversários, porque é sempre complicado voltar aos trabalhos. Mas só depende de nós prepararmo-nos da melhor forma. É isso que estamos a fazer, estamos a trabalhar muito bem, como temos feito sempre em todas as pré-épocas e vamos procurar continuar a fazê-lo para estarmos a 100 por cento no início da época", salientou o lateral dos campeões nacionais.





Sobre a forma como se preparou para o efeito durante as férias, João Mário revelou: "Tentei sempre ter uma alimentação correta, saudável, procurei fazer algum exercício nas férias para chegar aqui e o impacto não ser tão grande."



O internacional sub-21 português apresentou-se mais tarde ao trabalho por ter estado ao serviço da Seleção Nacional da categoria e, com boa disposição à mistura, vincou que no primeiro dia de trabalhos no FC Porto teve "logo três treinos", pelo que, de 0 a 10, atribuiu um "8,5" a essa primeira sessão em solo algarvio.

“É sempre bom estarmos todos juntos aqui, em família, a conviver uns com os outros, e a treinar, fazer o que mais gostámos. Claro que é sempre bom vir para aqui em estágio e é importante fazer estes treinos juntos para começarmos a ganhar cada vez mais entrosamento entre todos. É sempre bom", vincou João Mário para concluir, depois, sobre as caras novas que estão sob a alçada de Sérgio Conceição.

“São jogadores de grande qualidade, como outros que estão aqui, claro que é sempre bom, ajudá-los da melhor forma para se integrarem o mais rápido possível, são jogadores de grande qualidade, portanto acho que não vai haver problema nisso", concluiu em declarações aos meios de comunicação do clube.