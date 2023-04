João Miranda assina contrato de formação

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a assintura de um contrato de formação com João Miranda. O extremo direito, de 14 anos, está nos dragões há três épocas e esta temporada já assinou 6 golos em 23 jogos."Entrar no Estádio, com o mister a dar-me uma palmadinha no ombro, ser feliz só a jogar à bola, que é o que eu mais gosto. É preciso muito esforço, dedicação e espírito de sacrifício, também precisamos de ter muita qualidade. Penso que tenho isso tudo e que posso chegar à equipa principal se continuar assim.", confessou o jovem aos órgãos oficiais do clube.João Miranda relembrou a chegada ao FC Porto: "Cheguei na época que ficou marcada pela covid-19, tivemos muitos treinos em casa e não chegamos a ter torneios. Foi uma experiência difícil porque tínhamos de estar em casa, de ter um telemóvel para poder gravar, um espaço bom para poder treinar e foi diferente. Os misters ajudaram-me muito porque não estava totalmente integrado na equipa, mas quando voltei para o campo pensei em dar o máximo, o meu melhor e ir para cima dos adversários."João Miranda falou ainda dos jogadores que são as suas referências na equipa principal dos azuis e brancos."Gosto muito do Otávio, é um jogador que tem muita raça e que trabalha muito para a equipa. Gosto também do Taremi que, além de fazer muitos golos, consegue ajudar na defesa. Acho-me mais parecido com o Pepê, porque tem uma habilidade muito grande, vai para cima dos jogadores da equipa adversária e finta, cruza, passa… Acho que sou parecido com ele", atirou.