João Pedro inscrito na Liga

João Pedro foi inscrito pelo FC Porto na Liga de Clubes. Não obstante a informação providenciada pelo organismo que gere o futebol profissional de que foi efetuada uma "Revalidação" - e não uma "Inclusão no plantel", tal não se tratou efetivamente de uma renovação contratual do jogador, cujo vínculo com os dragões continua a expirar em junho de 2023.No último ano, João Pedro esteve cedido ao Corinthians, onde realizou apenas oito jogos. Regressou este verão a Portugal, mas acabou por não ser reintegrado no grupo às ordens de Sérgio Conceição e deverá ser colocado num dos mercados que continuam em aberto.Notícia atualizada às 23h50