João Peglow será devolvido ao Internacional de Porto Alegre

A ligação de João Peglow ao FC Porto está prestes a chegar ao fim. De acordo com as informações recolhidas por Record, o avançado brasileiro, de 20 anos, não mostrou ser jogador para a equipa principal ao longo da presente temporada e, por esse motivo, a SAD não vai exercer a opção de compra do seu passe, por cinco milhões de euros, conforme ficou estipulado aquando do negócio de empréstimo, celebrado no verão do ano passado."O FC Porto tem interesse em prolongar o empréstimo. Porém, não foi isso que ficou acordado", revelou o empresário do atacante, Renato Figueiredo, à 'Revista Colorada', levantando o véu sobre as novas intenções portistas para Peglow. No entanto, segundo a imprensa brasileira, o Internacional não pretende aceitar essa proposta, pois tem outras hipóteses em mãos, aproveitando a visibilidade que o FC Porto lhe deu."Antes da janela de mercado ter sido fechada, fui procurado por alguns jogadores do Brasil, mas estamos a trabalhar noutras opções para ele no estrangeiro. Mesmo que tenha sido pela equipa B, o FC Porto abriu muitas portas no mercado", acrescenteu o agente.Peglow marcou três golos e fez duas assistências em 30 aparições pelo FC Porto B. Chegou com rótulo de craque até pela ligação às seleções jovens do Brasil, tendo sido campeão mundial pelos sub-17 em 2019, mas o melhor que conseguiu foi ser chamado a alguns treinos da equipa principal, nas paragens competitivas motivadas pelos compromissos das diferentes seleções.Segundo a imprensa brasileira, também o lateral esquerdo, Léo Borges, será devolvido ao Internacional Porto Alegre, ele que chegou ao FC Porto em situação idêntica à de Peglow, tendo feito 18 jogos pela equipa B e somado duas assistências.