João Pinto atira aos detratores de Pinto da Costa: «Só é pena os ressabiados com os ciúmes...»

João Pinto não conheceu outro clube na carreira que não o FC Porto e, ao fim de 587 realizados entre 1981 e 1997, é justo considerá-lo um dos capitães de equipas mais icónicos de toda a história dos dragões. Na hora de recordar os 40 anos de Pinto da Costa à frente dos destinos do clube, lembrou as mudanças e atirou aos detratores."Primeiro começámos a ganhar a nível nacional, até que ele disse que também queria ganhar a nível internacional. E assim foi. Com ele há um respeito de parte a parte e o respeito é a coisa mais bonita que pode haver. Só e pena os ressabiados que olham para o nosso presidente com ciúmes, muitos ciúmes, por tudo o que ele fez, pela forma como passou o FC Porto de um clube regional para um mundial, a ombrear com os maiores da Europa. Como homem não há palavras para o descrever e os resultados desportivos falam por si, é só ganhar. O que ele vai incutindo a todos no FC Porto, desde o roupeiro ao melhor jogador, a tal mística que faz deste clube vencedor há tantos anos", considerou o antigo lateral dos dragões.