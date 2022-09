João Rafael Koehler a Record: «Não vou fazer parte da SAD do FC Porto»

O empresário João Rafael Koehler negou aoa notícia desta terça-feira que o apontava à SAD do FC Porto."Não gosto de falar sobre conversas privadas que tenho com amigos. Não posso estar a dizer que não almocei com o presidente Pinto da Costa, porque almoço com o presidente Pinto da Costa com alguma regularidade e é verdade que tive um almoço com o presidente, onde estavam outras pessoas. Mas eu não vou fazer parte da SAD do FC Porto", garantiu o empresário ao nosso jornal.