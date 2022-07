João Teixeira assina contrato profissional com o FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Teixeira assinou esta quarta-feira contrato profissional com o FC Porto. O médio, de 16 anos, representa os dragões desde a época 2015/16, tendo passado pelos escalões de formação dos azuis e brancos. O jovem jogador vai integrar o plantel dos juniores B do clube portista."Sinto-me feliz e muito grato ao FC Porto. Isto é sinónimo de que acreditam em mim e é mais um passo para atingir o meu grande sonho de chegar à equipa A do FC Porto", começou por dizer aos meios dos dragões."No FC Porto evoluímos sempre mais e é isso que tem acontecido comigo, estou cada vez melhor", acrescentou João Teixeira sobre um vínculo que diz deixá-lo "mais ansioso"."É uma responsabilidade boa que tenho de encarar para continuar a trabalhar", frisou o médio.