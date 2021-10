Jogadores do FC Porto e a vitória "mágica" frente ao Milan: «Acreditem connosco!»

O FC Porto recebeu e venceu esta terça-feira o Milan (1-0) na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, atingindo assim a primeira vitória na competição. Os jogadores dos dragões reagiram nas redes sociais, sublinhando a "determinação e ambição" da equipa numa "noite mágica".





"Ambiente incrível com o apoio de todos os nossos adeptos na noite de Champions League em casa"."Noite feliz no Dragão! +3… Seguimos juntos"."O caminho continua. Ambiente de noite europeia com o apoio dos nossos!"."Grato a Jesus Cristo por fazer parte desta equipa de guerreiros que deixa tudo dentro do campo. Obrigado a todos os nossos adeptos pelo apoio durante os 90 minutos. A vitória é nossa, portistas"."Determinação e ambição"."Grande noite de Champions League no Dragão. Seguimos juntos!"."Grande vitória com grande apoio dos adeptos"."Excelente vitória! Equipa toda de parabéns! Seguimos dragões"."Grande noite, dragões! Estamos na luta, acreditem connosco"."Noite mágica de Champions League em casa".













