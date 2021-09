Jogadores do FC Porto rendidos a Fábio Vieira: «Jogas tanto»

Fábio Vieira foi uma das principais figuras do FC Porto, este domingo, na vitória sobre o Moreirense, por 5-0. No final da partida, o autor de três assistências, nessa partida da 6.ª jornada do campeonato, usou as redes sociais para reagir ao triunfo e, na caixa de comentários, vários colegas de equipa não tardaram a elogiá-lo.





Pepê foi dos primeiros. "Jogas tanto", escreveu o reforço ex-Grémio, enquanto Wendell e Otávio reagiram da mesma forma: "Craque". Já Luis Díaz, que marcou dois golos a passe de Fábio Vieira, utilizou emojis com corações azuis para agradecer ao colega."Grande vitória perante os nossos adeptos", tinha escrito Fábio Vieira na legenda das fotografias que partilhou.