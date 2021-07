Jogadores do FC Porto vacinados contra a Covid-19

Alguns jogadores da equipa principal do FC Porto foram esta segunda-feira vacinados contra a Covid-19. A iniciativa surge no âmbito do protocolo estabelecido pela Liga Portugal com as autoridades de saúde para o efeito e teve lugar num montado para o efeito em Vila Nova de Gaia.





Tu estás em jogo. Vacina-te



A vacinação é uma prioridade no combate à Covid 19. Tens + de 23 anos e não foste vacinado? Agenda a tua vacina #FCPorto #Saúde #SNS #VacinaçãoCOVID19 pic.twitter.com/w7pjOAYeXv — FC Porto (@FCPorto) July 12, 2021

De acordo com as imagens partilhadas pelos dragões nas redes sociais, os jogadores foram inoculados com a vacina da Janssen (do grupo Johnson & Johnson), que só obriga a uma toma, ficando assim com o processo já concluído.