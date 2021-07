Jogadores portistas reagem ao fim da pré-época: "«Coisas muito boas vão acontecer este ano»

A partir desta segunda-feira, o FC Porto começa a preparar o jogo com o Belenenses SAD, da 1.ª jornada da Liga Bwin. A pré-época fechou-se, este domingo, com a cerimónia de apresentação, à qual se seguiu o triunfo sobre o Lyon (5-3). Alguns jogadores reagiram a esse momento nas redes sociais e, outros, em declarações ao Porto Canal.





Bruno Costa recorreu ao Instagram para mostrar toda a confiança no trabalho até agora desenvolvidos e nos bom efeito que ele terá no futuro imediato. "É tão bom voltar a casa! Coisas muito boas vão acontecer este ano, estamos a trabalhar para isso", escreveu o médio formado no Olival.Em estreia no FC Porto está Fábio Cardoso, contratado este verão ao Santa Clara. "Pressinto que vamos fazer coisas muito boas. Estou mesmo muito feliz, onde quero realmente estar e sou mais um para ajudar, superando-me todos os dias. Agora, mal posso esperar para ver o nosso estádio cheio", afirmou o central, ao Porto Canal, prosseguindo sobre o jogo com o Lyon."Não queríamos sofrer golos, mas o balanço é positivo. As ideias estão a ser bem assimiladas, há que continuar a melhorar todos os dias para no final estarmos aqui todos a festejar", acrescentou o novo camisola 2 do FC Porto.Ao mesmo canal, Pepê, outra das caras novas do plantel, falou da adaptação: "O sentimento é de felicidade, pois sabemos da grandeza deste clube. É bom poder partilhar balneários com grandes jogadores, que ajudaram-me a adaptar." Sobre o jogo com o Lyon, que teve oito golos, o avançado brasileiro rematou: "Tivemos um par de erros aqui e ali, é natural, mas o balanço da pré-época é muito bom."Produto das escolas do Olival, Rodrigo Valente foi apresentado na equipa principal e não esconde a sua alegria. "Há dez anos que estou a tentar concretizar este sonho. É um de muitos. Estou super feliz e confiante", comentou sobre a sua estreia no Dragão, frente ao Lyon. No plano coletivo, afirmou: "A equipa do FC Porto está bem, confiante. A pré-época foi incrível, a equipa quer ganhar, quer sempre mais".