Jogo de Madrid resultou em multa ao FC Porto de 72 mil euros

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA puniu o FC Porto com duas multas que totalizam os 72 mil euros devido a incidências registadas no jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Atlético Madrid, há duas semanas, que terminou com empate sem golos.





Dessa quantia total, 22 mil euros dizem respeito às sanções disciplinares aplicadas em campo pelo árbitro Ovidiu Hategan (seis cartões amarelos e um vermelho direto, a Mbemba). Já os 50 mil euros estão relacionados com o atraso para o pontapé de saída do encontro, segundo o comunicado do referido Comité da UEFA.